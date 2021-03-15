“الجهاد”: نذهب الى القاهرة لنناقش مسألة منظمة التحرير الفلسطينية

أكد رئيس الدائرة السياسية وعضو المكتب السياسي لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين محمد الهندي الاثنين على “أهمية مناقشة المرجعية في ظل وجود برامج سياسية مختلفة”، ولفت إلى أن “وجهة نظر الحركة هي انتخابات مجلس وطني جديد”.

وقال الهندي قبل مغادرته قطاع غزة للقاهرة للمشاركة في جولة الحوار الفلسطيني التي تعقد الثلاثاء “نذهب اليوم بقلوب مفتوحة لنناقش مسألة منظمة التحرير الفلسطينية وهذه قضية أساسية”، وأضاف “إذا لم نناقش البرنامج السياسي بين الفصائل الفلسطينية، يجب أن نناقش المرجعية، فنحن لدينا برامج سياسية مختلفة”.

وشدد الهندي على أن “المرجعية من وجهة نظر حركة الجهاد الإسلامي هي انتخابات مجلس وطني جديد وانتخابات منفصلة عن انتخابات المجلس التشريعي والالتزامات التي حُملت على منظمة التحرير الفلسطينية بالاعتراف المتبادل بالعدو الإسرائيلي”.

المصدر: فلسطين اليوم