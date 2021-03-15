الصحة الفلسطينية: تسجيل 25 وفاة و2298 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الإثنين انه تم تسجيل 25 وفاة و2298 إصابة جديدة بكورونا و1356 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة أنه “تم تسجيل 24 حالة وفاة في الضفة الغربية: طولكرم 4، نابلس 5، الخليل 5، بيت لحم 4، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 4، أريحا والأغوار 1″، وتابعت “بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة في قطاع غزة”.

وأوضحت الوزارة أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 195، قلقيلية 92، نابلس 447، الخليل 540، طوباس 53، بيت لحم 167، ضواحي القدس 88، رام الله والبيرة 338، سلفيت 47، جنين 150، أريحا والأغوار 15، قطاع غزة 166”.

المصدر: فلسطين اليوم