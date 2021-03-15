اصطاد سمكة بـ 2,6 مليون دولار…وأكلها !

تباهى شاب نيجيري بنشر صورة لسمكة ضخمة كان قد اصطادها، في وقتٍ قرر فيه أكلها برفقة من معه.

هذا الخبر يبدو عادياً، لكن القصة تبدأ عندما نعلم أن السمكة التي اصطادها الشاب ليست سوى سمكة من نوع “بلو مارين”، وهي إحدى الأنواع النادرة والباهظة الثمن.

ووفق ما نقل موقع “بزنس إنسايدر”، فإن سعر السمكة يصل لـ2.6 مليون دولار.

وبحسب تقرير لشبكة “سي إن بي سي” الأميركية فإن سعر الرطل الواحد من هذه السمكة يصل لنحو 31 ألف و325 دولار.

المفارقة أن وزن إناث هذه السمكة أكبر من الذكور، حيث يصل طولها إلى 14 قدماً وتزن أكثر من 1985 رطلاً، بينما يتراوح متوسط الأحجام بين 11 قدماً وما بين 200 و400 رطلاً.

لكن ما يلفت أن هذه الأسماك ليست مخصصة للاستهلاك البشري، لاحتوائها على كميات كبيرة من الزئبق، بينما تعتبر لحومها مفضلّة في اليابان.

المصدر: الميادين