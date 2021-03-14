الصحة الفلسطينية: تسجيل 15 وفاة و2142 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأحد انه تم تسجيل 15 وفاة و2142 إصابة جديدة بوباء كورونا و2169 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أنه “تم تسجيل 12 حالة وفاة في الضفة الغربية: الخليل 1، بيت لحم 2، جنين 1، سلفيت 1، قلقيلية 2، نابلس 5، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة، وحالتي وفاة في مدينة القدس”.

ولفتت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: “الخليل 426، نابلس 366، قلقيلية 72، طولكرم 183، بيت لحم 145، جنين 131، سلفيت 69، رام الله والبيرة 285، طوباس 40، ضواحي القدس 56، أريحا والأغوار 25، قطاع غزة 70، مدينة القدس 274”.

المصدر: فلسطين اليوم