عدرة طلب من فاعليات طرابلس دعم المستشفى الحكومي ومن المواطنين التزام الإجراءات الوقائية

طلب مدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرة من المواطنين في طرابلس والشمال “اتخاذ التدابير الوقائية كافة لحماية انفسهم وعائلاتهم لأن المستشفيات ممتلئة وخاصة الحكومية، حيث اوضح أن الطاقم الطبي والتمريضي لا يهدأ ليلا نهارا وكذلك الإداري”.

وطالب عدرة “جميع الفاعليات الطرابلسية دعم المستشفى الحكومي لأن الوضع صعب جدا خصوصا مع ارتفاع أسعار اللوازم والمستلزمات الطبية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار”.

وحول القدرة الاستيعابية لمرضى كورونا في المستشفى قال “إن المستشفى يعمل حاليا بطاقة 95 سريرا لمرضى كورونا، موزعة كالتالي: 21 سريرا عناية فائقة، 34 سريرا لمصابي الحالات العادية، بالإضافة إلى 40 سريرا لمرضى كورونا في المبنى الخارجي”.

المصدر: الوكالة الوطنية