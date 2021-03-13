تقرير مصور | تواصل حملة التلقيح في لبنان والإصابات إلى ارتفاع

ترتفع أعداد الاصابات بالفيروس مجددا في المستشفيات، وحملة التلقيح تتواصل بوتيرة أسرع.

ما إن بدأتْ العودةُ التدريجيةُ لعجلةِ الحياة في لبنان ، حتى عادتْ المستشفياتُ لتشكو مجدداً من ارتفاعِ أعدادِ مرضى فيروس كورونا. فبحسبِ أرقامِ وزارة الصحة فإنَّ 85 بالمئة من أسرةِ العناية الفائقة مشغولةٌ ، أما ألاسرةُ العاديةُ ، فتخطتْ السبعينَ في المئة.

البزري أشارَ الى أنَّ ما صدرَ مؤخراً عن منظمةِ الصحة العالمية بالنسبةِ للقاحِ استرازنكا يؤكدُ أنه فعالٌ وآمنْ . أما بخصوصِ عمليةِ التسريع في حملةِ التلقيح فهي على نوعينْ: الوزارةُ تتسلمُ أسبوعيا أعدادَ جرعاتٍ تصلُ إلى مئةِ ألف ، والشقُ الثاني عبرَ القطاعِ الخاص الذي ما زال يبرمُ اتفاقياتٍ مع الشركاتِ المصنعةْ.

ثمانية ملايين جرعة حجزتْها وزارةُ الصحة من عدةِ مصادرْ لحمايةِ أكثرَ من أربعةِ ملايين مواطنٍ ومقيمْ في لبنان ، ولكنَّ حربَ اللقاحاتِ التي تدورُ في العالمْ قد تشكلُ عائقاً أمامَ وصولِ الجرعاتِ المحجوزةِ بشكلِّ سريعْ.

المصدر: المنار