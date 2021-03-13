السعودي: بقع من القطران الأسود وصلت إلى شاطىء صيدا

أعلن رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في بيان، “رصد بقع متفرقة من مادة القطران الأسود وانتشارها على الشاطىء الصيداوي، ولا سيما شمال المدينة وقبالة المسبح الشعبي، نتيجة التسرب النفطي الذي أعلن عن مصدره أواخر الشهر الفائت من الكيان الصهيوني والذي وصل إلى الساحل اللبناني بنسب متفاوتة”.

ودعا المواطنين الى “عدم إرتياد الشاطىء، وأنه سيتم الإيعاز للفرق المختصة لإجراء عملية مسح وتحديد الضرر، والعمل على إزالة التلوث البيئي من الشاطىء الرملي، بالتعاون مع وزارة البيئة والجمعيات المختصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام