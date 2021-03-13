السعودي: بقع من القطران الأسود وصلت إلى شاطىء صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2021 - 11:12

السعودي: بقع من القطران الأسود وصلت إلى شاطىء صيدا

منذ 9 mins 13 March، 2021
رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي
لبنان

أعلن رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في بيان، “رصد بقع متفرقة من مادة القطران الأسود وانتشارها على الشاطىء الصيداوي، ولا سيما شمال المدينة وقبالة المسبح الشعبي، نتيجة التسرب النفطي الذي أعلن عن مصدره أواخر الشهر الفائت من الكيان الصهيوني والذي وصل إلى الساحل اللبناني بنسب متفاوتة”.

ودعا المواطنين الى “عدم إرتياد الشاطىء، وأنه سيتم الإيعاز للفرق المختصة لإجراء عملية مسح وتحديد الضرر، والعمل على إزالة التلوث البيئي من الشاطىء الرملي، بالتعاون مع وزارة البيئة والجمعيات المختصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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