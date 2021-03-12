دياب ترأس لجنة كورونا.. حسن: نطلب من المواطنين التسجيل لتلقي اللقاح

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة وباء كورونا.

وقال وزير الصحة حمد حسن بعد الاجتماع “تم التطرق إلى مواضيع الساعة، خصوصا لجهة تقييم الواقع الوبائي”، وتابع “للأسف، رأينا أن تخفيف الإجراءات في بعض المناطق تجاوز الحد المسموح به، ولذلك، ارتفع عدد الإصابات في هذه المناطق، وخصوصا خارج بيروت وجبل لبنان وكسروان”، واضاف “نتائج الفحوص بعد قرار الإقفال أظهرت أن نسبة الحالات الإيجابية في بيروت وجبل لبنان انخفضت إلى 17 في المئة وعدد الفحوص التي تجريها وزارة الصحة ميدانيا وفي مراكز المستشفيات الحكومية تفوق ال20 ألف فحص يوميا”.

وأشار حسن الى ان “انطلاق عملية التلقيح في كل المناطق اللبنانية يجب أن تترافق مع التزام صارم بالإجراءات الوقائية، فالتلقيح لا يعني أن الوباء انتهى”، وتابع “بخصوص لقاح أسترازينيكا، فمن المتوقع أن تصل كميات منه على النحو الآتي: 92 ألف لقاح من منظمة الصحة العالمية عبر منصة كوفاكس. وفي نهاية آذار، سيصلنا 125 ألف لقاح. وخلال الشهر المقبل، ستصل اللقاحات بالوتيرة نفسها. يصلنا أيضا كل أسبوع العدد المحدد والمعلن عنه سابقا من لقاحات فايزر”، وأمل “مع إطلاق هذا اللقاح وبالتزامن مع لقاح فايزر أن تصبح وتيرة التلقيح أسرع في كل المناطق اللبنانية ولذلك، نطلب من المواطنين تسجيل أسمائهم”.

المصدر: الوكالة الوطتية للاعلام