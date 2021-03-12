قماطي: خيار المقاومة هو درب الانتصارات على العدو الاسرائيلي

نظمت لجنة أصدقاء الأسير يحيى سكاف والجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين الجمعة ندوة عن بعد في الذكرى السنوية الـ42 لاعتقال الأسير سكاف في سجون العدو الإسرائيلي.

وتحدث بالمناسبة نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي حيث قال إن “يحيى سكاف هو رمز ثوري عالمي ستتذكره الأجيال نتيجة عمله المقاوم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في 11 آذار 1978، إثر مشاركته مع كوكبة من المناضلين في العملية الشهيرة التي هزت كيان العدو الغاصب”.

وأضاف قماطي ان “عملية كمال عدوان تثبت للعالم أجمع أن المقاومة ستستخدم كل الأساليب لتحرير الأسرى و فلسطين والعبرة بما قام به يحيى سكاف ورفاقه من عبور للبحر مدة أيام حتى الوصول إلى أرض فلسطين والدفاع عنها”.

ولفت قماطي الى أن “الخيار الذي سلكه يحيى سكاف منذ 43 عاما ورفاقه المناضلين والشهداء هو الذي رسم أمامنا درب الانتصارات على العدو في لبنان وفلسطين، فألف تحية للشهداء والأسرى و عائلاتهم التي تكمل مسيرتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام