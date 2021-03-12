الخارجية الأمريكية تعارض قرار الإفراج عن منفذ إغتيال قنصل تركي وأنقرة تحذر

انتقدت الخارجية الأمريكية خطط الإفراج عن المواطن من أصول أرمنية هامبيك سانوسيان المسجون مدى الحياة في الولايات المتحدة لتنفيذه اغتيال القنصل التركي العام في لوس أنجلوس عام 1982.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان صدر عنه أمس الخميس عن خيبة الأمل العميق لوزارته إزاء الإفراج المتوقع عن سانوسيان، مشددًا على أن مهاجمة دبلوماسي لا تمثل فقط جريمة خطيرة ضد شخص بل واعتداء على الدبلوماسية برمتها.

وذكر بلينكن أن موقف الخارجية الأمريكية لا يزال ثابتًا بضرورة فرض أقصى عقوبة ممكنة على منفذي عمليات اغتيال الدبلوماسيين وعدم السماح بتخفيف هذه العقوبة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مطلوب لضمان أمن الدبلوماسيين الأمريكيين في مختلف أنحاء العالم.

بدوره، بعث وزير العدل الأمريكي عبد الحميد غل اليوم الجمعة رسالة إلى القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي مونتي ويلكينسون، حيث شدد على أن الإفراج المشروط عن سانوسيان قرار خاطئ للغاية ويوجه رسالة خطيرة للقوى التي تعتبر الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها.

المصدر: وكالة الاناضول