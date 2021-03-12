أردوغان: لا سلام عالمياً دون توزيع عادل للقاح #كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2021 - 16:26

أردوغان: لا سلام عالمياً دون توزيع عادل للقاح #كورونا

منذ 1 ساعة 12 March، 2021
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