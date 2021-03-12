الحشد الشعبي العراقي يدمر نفقين لدعش

أعلن الحشد الشعبي في العراق،في بيان صادر عنه صباح الجمعة إنه عثر على نفقين لداعش في جنوب القائم غرب محافظة الأنبار وقام بتدميرهما.

وجاء في البيان أن “قوات الحشد الشعبي والجيش، عثروا صباح اليوم الجمعة، على نفقين لداعش بعملية دهم وتفتيش جنوب قضاء القائم غربي الأنبار”.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الاولى التي تعثر فيها قوات من الحشد الشعبي أو الجيش العراقي على أنفاق تستخدمها داعش، ففي نهاية ينايرالماضي أعلنت هيئة الحشد الشعبي تنفيذها عمليات أمنية بمحافظة صلاح الدين، بمنطقة العيث، عثرت خلالها على أنفاق بطول 10 أمتار كان الإرهابيون يتخذونها ملجأ لهم، كما تم العثور على عبوات ناسفة على الطريق.

ومن الجدير بالذكر أن العمليات الامنية العراقية قد تكثفت مؤخرا لتعقب فلول التنظيم الإرهابي، الذي أعلنت بغداد هزيمته عسكريا أواخر 2017.

المصدر: السومرية نيوز