الشيخ ياسين:ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة حمت لبنان وتردع العدوان

جدد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي مطالبته المسؤولين أن”يلتفتوا الى مصالح الشعب، وان لا يغرقوا بأنانياتهم التي اوصلت الى غرق البلد ودفعت بالمواطنين الى حافة الهاوية”، متمنياً على”المسؤولين كافة الالتزام الفعلي بالاسراع بايجاد الحلول، وتشكيل الحكومة، حتى يشعر المواطن ان هناك مسؤولين مهتمين بمصالحه وحياته ولا تقتصر اهتماماتهم بإملاءات الخارج ومصالح حاشيتهم من نساء وأبناء وأزلام”.

وخلال تصريح له أدان”الشيخ ياسين الامعان في المناكفات السياسية وتمسك البعض بالتعليمات الخارجية لزيادة الضغط على لبنان ومنع تشكيل حكومة انقاذ بات تشكيلها امرا وجوديا للكيان اللبناني”.

وناشد العلامة ياسين المواطنين عدم تحويل معاناتهم والتي هي بسبب السياسيين والاقتصاديين وأنانياتهم، الى مشاكل فيما بينهم عبر اقفال الطرق وايقاف العجلة البطيئة للدورة الاقتصادية.

وتابع العلامة ياسين إن”ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة تبرهن يوما بعد يوم أن وجودها حمى ويحمي لبنان بعد أن حررت الارض من الاحتلال، وها هي اليوم تردع عدوانه وتتصدى لاعتداءاته اليومية”.

وختم سماحته مناشدا الشعب العودة للالتزام الفعلي والتام باجراءات الوقاية من فيروس الكورونا الذي عاد للتوسع بسبب تراخي الناس.

المصدر: مكتب الشيخ علي ياسين