حي البستان بالقدس المحتلة يواجه خطر الهدم والتهجير الممنهج للأهالي

من المتوقع ان تقوم حكومة العدو الإسرائيلي في الفترة المقبلة، بارتكاب مجزرة بحق حي البستان الملاصق للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، من خلال تنفيذ عمليات هدم من شأنها أن تطال عشرات المنازل فيه.

وقالت مصادر فلسطينية إن “بلدية الاحتلال عازمة على هدم حي البستان الملاصق للمسجد الأقصى متنكرة لكافة الاتفاقيات، ومتجاهلة كل المخططات”، وأضافت ان “عدد المنازل في الحي والتي ينوي الاحتلال هدمها 100 منزل، الأمر الذي سيحدث كارثة إنسانية ستلحق المئات من السكان في الحي والقاطنين فيه منذ زمن بعيد”.

وأشارت المصادر الى انه “بعد رفض بلدية الاحتلال المخططات الهندسية والتنصل من الاتفاقيات يتخوف السكان من هدم منازلهم في أي لحظة”، واعتبرت أن “هذه الخطوة تشكل سابقة خطيرة في تاريخ القدس وبدايةً لهدم جماعي وترحيل أحياء بأكملها، بهدف تفريغ المدينة من سكانها الأصليين”، ونبهن من ان “هدم الحي سيكون له تداعيات ومخاطر كبيرة على المقدسيين، بحيث سيتبعه هدم لأحياء أخرى، بهدف الانقضاض على المسجد الأقصى”.

المصدر: فلسطين اليوم