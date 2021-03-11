وزير الصحة اللبناني طلب من كومار زيادة كمية اللقاحات وعرض مع عبد الله وأبو الحسن أوضاع مستشفيات الجبل

استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن، في مكتبه في الوزارة، مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار وتابع معه الخطة الوطنية للقاحات.

وقد لفت الوزير حسن إلى “أهمية تكثيف دعم لبنان في ما يواجهه من تحديات على شتى الأصعدة، ولا سيما لجهة زيادة كمية اللقاحات التي يتم استلامها تباعا، خصوصا وأن وزارة الصحة العامة حجزت عبر أكثر من مصدر ما يزيد عن سبعة ملايين جرعة لقاح، وحولت الإعتمادات اللازمة في وقت مبكر”.

عبد الله وأبو الحسن

كما استقبل الوزير حسن النائبين بلال عبد الله وهادي أبو الحسن وتناول البحث الجهود المبذولة لمواجهة وباء كورونا.

وفي تصريح أدلى به، أوضح عبد الله: “أن الزيارة تمت بتكليف من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط للبحث في كافة جوانب ملف كورونا، خصوصا لجهة تسريع التلقيح وتوسيع شمولية الملقحين ودعم المراكز المعتمدة لهذه المهمة”.

أضاف: “كذلك تطرق اللقاء إلى ملف مستشفيات الجبل- قرنايل، الإيمان- عاليه، الشحار الغربي – قبرشمون، عين وزين وسبلين وأهمية الإستمرار في دعمها خصوصا في ظل ترقب تزايد عدد مرضى كورونا والحاجة إلى زيادة عدد الأسرة الأمر الذي يحصل بدعم مباشر من الوزير حسن ومن رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط”. ونوه بما يبديه الوزير حسن من “تجاوب دائم واستعداد للمساهمة في تقديم المزيد من الدعم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام