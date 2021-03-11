مادة غذائية تحسّن عمل الأمعاء

أعلنت الدكتورة سينتيا ساس، خبيرة التغذية الأمريكية الشهيرة، أن تناول التمور يحسّن عملية الهضم وعمل القلب والأوعية الدموية وتشير الخبيرة، إلى أن التمور تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن (الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، البوتاسيوم، الزنك، المنغنيز) ومضادات الأكسدة الطبيعية، التي لها خصائص مضادة للالتهابات وتحتوي على مركبات مضادة للميكروبات، تساهم في مكافحة الأمراض المعدية.

وتقول الخبيرة، “ثلاث حبات من التمر، تعطي حوالي 18% من حاجة الجسم اليومية للألياف الغذائية، الضرورية لعمل الجهاز الهضمي”. بحسب موقع Health.

وتضيف، تخفض التمور خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتنظم مستوى الكوليسترول والسكر في الدم. كما يمكن أن تساعد المصابين بمرض الزهايمر، لأنها تحتوي على البوليفينول القادر على مكافحة الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الدماغ.

المصدر: نوفوستي