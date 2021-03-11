في احتفاله العاشر… تحديث رئيسي لمتصفح “غوغل كروم” يقلب موازين الإنترنت

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة “غوغل” الأمريكية ستحتفل بعيد الميلاد العاشر لمتصفحها الشهير للإنترنت “غوغل كروم”، بإطلاقها تحديث رئيسي له وصفته بأنه “سيقلب موازين الإنترنت”.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص، إلى أن تحديث “غوغل كروم” سيوفر ميزات جديدة متقدمة واستثنائية، مثل إمكانية التشغيل البيني المحسن، أي إمكانية تشغيل المتصفح على سطح المكتب والهاتف أو الحاسب اللوحي في نفس الوقت.

كما أن تحديث “غوغل كروم” سيطرح أيضا إمكانية مشاركة “الإنترنت اللاسلكي” (واي فاي) مع هواتف “أندرويد”.

وتقدم نسخة “غوغل كروم” الجديد أيقونة جديدة أطلقت عليها “فون هوب”، والموجودة على شريط المهام، والتي يمكن أن تتحول نقل اتصال مع هاتفك الذكي عن بعد، ويمكن أن تبدل وضع الصوت، وتحدد موقعك، وتمكنك من رؤية قوة إشارة هاتفك أو مستوى البطارية أو علامات التبويب التي تصفحتها عبر “غوغل كروم” في هاتفك.

كما يقدم تحديث “غوغل كروم” الرئيسي أيضا ميزة “مشاركة الأجهزة المجاورة”، والتي ستوفر إمكانية نقل الملفات والوسائط بسهولة مع مختلف أنواع الأجهزة المحيطة بك.

وأتاح كذلك “كروم” أداة “لقطات الشاشة”، والتي تدعم التقاط صور وتسجيلات الشاشة، والتي سيمكن من خلالها رؤية الملفات والتنزيلان والملفات المثبتة.

كما يتيح أيضا متصفح “غوغل كروم” إمكانية إدارة المحتوى الخاص بأطفالهم، عن طريق أداة “فاميلي لينك” الجديدة للرقابة الأبوية.

المصدر: سبوتنيك