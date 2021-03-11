بايدن: سنقدم اللقاحات للعالم بعد تطعيم كل الأمريكيين

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن”الولايات المتحدة ستقدم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للعالم بعد توفير التلقيح لجميع الأمريكيين”.

وقال بايدن خلال لقاء مع إدارة شركتي “ميرك” و”جونسون آند جونسون”، يوم الأربعاء: “نحن في طريقنا للحصول على كمية من جرعات اللقاحات ستكون كافية لتطعيم جميع السكان البالغين مع نهاية مايو”.

وأضاف بايدن أن “هذا يسبق التوقعات بعدة أشهر. وكلفت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية بشراء 100 مليون جرعة أخرى”.

وأشار بايدن إلى أن السلطات الأمريكية يجب أن تبدي مرونة في الظروف الحالية لأن الوضع قد يتطلب جهودا إضافية، وأن السلطات يجب أن تكون على استعداد لتغير الأوضاع.

وأكد: “إذا كان لدينا فائض من اللقاحات، فإننا سنتقاسمها مع العالم. ولا يمكننا أن نعيش في أمان حتى لا يعيش باقي العالم في أمان. وسنتأكد أولا من أن الأمريكيين تلقوا المساعدة، ثم سنحاول مساعدة باقي العالم”.

يذكر أن السلطات الأمريكية سجلت 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا لاستخدامها لتطعيم السكان. وحسب معلومات جامعة “جونز هوبكينز”، تلقى 31 مليونا من الأمريكيين الجرعتين من اللقاح.

المصدر: تاس