هنية نوه بانتخابات حماس الداخلية: حقيقية وتعكس مكانة الحركة في الخارطة السياسية الفلسطينية

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية أن “إجراء الانتخابات الداخلية لحركة حماس عكست موقعها ومكانتها في الخارطة السياسية الفلسطينية كشريك في قيادة المشروع الوطني”.

وقال هنية في بيان له الأربعاء إن “انتخابات الحركة التي يشارك فيها عشرات الآلاف من الإخوة والأخوات وفق لوائح ونظم داخلية وتحت إشراف لجان انتخابية ورقابة قضائية هي انتخابات حقيقية وليست صورية”.

وشدد هنية على أن “التزام الحركة بدورية انتخاباتها الداخلية كل أربعة أعوام يؤكد جدية الحركة في الانتخابات التشريعية القادمة والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني”، ولفت إلى ان “قرار الحركة هو العمل مع الكل الوطني على إنجاح هذه الانتخابات والمضي بها حتى النهاية بشفافية ونزاهة ويقبل بنتائجها الجميع”.

المصدر: فلسطين اليوم