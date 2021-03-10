الرئيس بري تابع موضوع التسرب النفطي مع اللواء خير – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2021 - 15:58

الرئيس بري تابع موضوع التسرب النفطي مع اللواء خير

منذ 16 mins 10 March، 2021
الرئيس بري
لبنان

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، الذي وضع رئيس المجلس النيابي بنتائج عمليات الكشف والمسح التي أجرتها الهيئة على الاضرار التي لحقت بالصيادين والشاطئ الجنوبي جراء التلوث البيئي للشاطئ الناجم عن التسرب النفطي الإسرائيلي الذي طاول الساحل اللبناني من الناقورة وصولا الى بيروت.

وجرى التشديد على وجوب تأمين الاموال اللازمة ودفعها للمتضررين ومن اجل استكمال عمليات رفع الاضرر البيئية عن الشاطئ اللبناني.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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