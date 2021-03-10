الرئيس بري تابع موضوع التسرب النفطي مع اللواء خير

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، الذي وضع رئيس المجلس النيابي بنتائج عمليات الكشف والمسح التي أجرتها الهيئة على الاضرار التي لحقت بالصيادين والشاطئ الجنوبي جراء التلوث البيئي للشاطئ الناجم عن التسرب النفطي الإسرائيلي الذي طاول الساحل اللبناني من الناقورة وصولا الى بيروت.

وجرى التشديد على وجوب تأمين الاموال اللازمة ودفعها للمتضررين ومن اجل استكمال عمليات رفع الاضرر البيئية عن الشاطئ اللبناني.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام