بيسكوف: تركيا شريك استراتيجي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، تقدير بلاده “للإرادة السياسية التركية لإيجاد حلول وسط لأصعب المشكلات”، مشيرا إلى أن تركيا “تعد شريكا إستراتيجيا لروسيا”. وقال بيسكوف للصحفيين في إجابة عن سؤال الصحفيين عن رؤية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعلاقة الروسية التركية في الوقت الراهن، وما إذا كان من الممكن وصف تركيا بالحليف الرئيسي لروسيا “بالطبع تركيا شريك مهم لروسيا، شريك إستراتيجي”.

وأشار بيسكوف إلى أنه بينه روسيا وتركيا تفاعل وثيق في جميع القضايا الإقليمية تقريبًا، لا سيما فيما يتعلق بعمل مركز المراقبة الروسي التركي في قره باغ. وأضاف بيسكوف “أنتم تعلمون أن التفاعل بشأن سوريا نشط للغاية، وعلى الرغم من اللحظات الصعبة التي حدثت في سوريا، فقد تمكن الرئيسان دائمًا من التوصل إلى حل وسط، مضيفاً “نحن نقدر عاليا الإرادة السياسية في إيجاد حلول وسط حتى في المواقف الصعبة لشركائنا”.

المصدر: سبوتنيك