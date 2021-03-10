انعقاد لقاء فكري بمناسبة ذكرى شهادة الإمام موسى الكاظم “عليه السلام”

عُقد لقاء اليوم الموعود الفكري السادس والسبعون الذي نظّمته جمعية الإمام المنتظر العالمية والعتبتان الرضوية المقدسة والكاظمية المقدسة ومؤسسة عاشوراء الدولية بإدارة الأستاذ الحاج محمد عبدالله “أبو ميكال” وبمناسبة ذكرى شهادة الإمام موسى الكاظم “عليه السلام” على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية.

إستهله المقرئ الدولي السيد عباس عثمان عضو جمعية الإمام المنتظر العالمية وتلاه عضو الهيئة الإدارية للجمعية سماحة الشيخ محمد طليس ومحاضرة لسماحة الشيخ جعفر أمين خير بيك ومجلس عزاء لسماحة السيد حسن الموسوي واختتم اللقاء بدعاء الفرج.

https://youtu.be/trZSS8r57L4