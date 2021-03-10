رئيس الأركان الأرميني: سأستمر بأداء خدمتي بالجيش لكن بصفة أخرى وموقفي لم يتغير بشأن إقالة الحكومة ورئيسها – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2021 - 11:24

رئيس الأركان الأرميني: سأستمر بأداء خدمتي بالجيش لكن بصفة أخرى وموقفي لم يتغير بشأن إقالة الحكومة ورئيسها

منذ 19 mins 10 March، 2021
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