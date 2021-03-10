الرئيس الإيراني حسن روحاني: ندعو الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات والالتزام بتعهداتها – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2021 - 09:52

الرئيس الإيراني حسن روحاني: ندعو الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات والالتزام بتعهداتها

منذ 44 mins 10 March، 2021
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