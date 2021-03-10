كورونا في البرازيل.. تسجيل حصيلة قياسية للوفيات اليومية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الثلاثاء، عن تسجيلها 70764 إصابة و1972 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″، ما يمثل حصيلة قياسية لعدد ضحايا الجائحة على أساس يومي.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 70764، ليصل العدد الإجمالي إلى 11122429 حالة.

ويمثل هذا العدد ارتفاعا لمؤشر الإصابات الجديدة الذي بلغ يوم 7 مارس 69609 حالات، وفي 8 مارس 32321.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت 1972 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 268370 شخصا، بنسبة فتك 2.4%.

ويمثل هذا الارتفاع اليوم حصيلة قياسية للوفيات الجديدة بفيروس كورونا في البرازيل، التي سبق أن سجلت يوم 7 مارس 1555 حالة، وفي 8 مارس 987.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

المصدر: وكالة رويترز