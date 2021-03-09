اليمن: طائرات العدوان تعتدي على عدة محافظات

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن الثلاثاء 40 غارة جوية على مناطق متفرقة من العاصمة صنعاء ومحافظات مأرب والجوف وصعدة وذمار.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “طيران العدوان شن 3 غارات على حي النهضة بالعاصمة صنعاء و20 غارة جوية على مديرية صرواح و8 غارات على مديريتي مجزر ومدغل وغارتين على مديريتي الجوبة ورحبة في محافظة مأرب”.

وأضاف المصدر أن “طيران العدوان شن غارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف وغارة على منطقة علاف بمديرية سحار وغارة على مديرية الظاهر في محافظة صعدة”، ولفت إلى أن “طيران العدوان شن غارتين على حارة الجمارك في مدينة ذمار وغارة على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف وغارة على مجازة الغربية بمحور عسير”.

المصدر: موقع انصار الله