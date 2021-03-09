التحكم المروري: إعادة فتح السير بشكل جزئي على اوتوستراد #الجية باتجاه #بيروت عند مفرق برجا والطريق البحرية سالكة و #حركة_المرور خانقة في المحلة حالياً – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2021 - 15:02

التحكم المروري: إعادة فتح السير بشكل جزئي على اوتوستراد #الجية باتجاه #بيروت عند مفرق برجا والطريق البحرية سالكة و #حركة_المرور خانقة في المحلة حالياً

منذ 16 mins 9 March، 2021
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