رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو الى جلسة نيابية عامة في قصر الاونيسكو يوم الجمعة المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2021 - 12:58
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رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو الى جلسة نيابية عامة في قصر الاونيسكو يوم الجمعة المقبل
منذ 55 mins
9 March، 2021
عاجل
الرئيس بري
جلسة نيابية
مجلس النواب
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