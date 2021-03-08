مراسل المنار: الجيش اللبناني يطلق النار على “دراون” إسرائيلية معادية تحلق فوق مركزه في ميس الجبل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2021 - 23:54

مراسل المنار: الجيش اللبناني يطلق النار على “دراون” إسرائيلية معادية تحلق فوق مركزه في ميس الجبل

منذ 52 mins 8 March، 2021
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