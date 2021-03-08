الرئيس الأسد وعقيلته مصابان بكورونا

أعلنت رئاسة الجمهورية السورية ان الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء مصابان بفيروس كورونا، وهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة.

وقالت الرئاسة في بيان لها “بعد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بفايروس كوفيد – 19، أجرى الرئيس الأسد والسيدة أسماء فحص الـ PCR، وأظهرت النتيجة إصابتهما بالفايروس”، وتابعت “علما أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع”.

وأضافت الرئاسة تن “الرئيس الأسد والسيدة أسماء، إذ يتمنيان السلامة والعافية لكل السوريين ولجميع شعوب العالم من هذا الفايروس، يدعوان جميع السوريين للاستمرار باتباع إجراءات الحذر والوقاية قدر الإمكان”.

وتوجه الرئيس الأسد والسيدة أسماء بالتحية لكل الكوادر الطبية العاملة على الخطوط الأولى لمواجهة الفايروس والتخفيف من آثاره على المصابين به.

المصدر: سانا