اللواء ابراهيم حيا العسكريين الاناث في الأمن العام: تحية إكبار وإجلال لجهدهن

وجه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى العسكريين الإناث، من كل الرتب في الأمن العام، في “اليوم العالمي للمرأة”، “تحية إكبار واجلال للجهد الذي يقمن به في تنفيذ المهمات الموكولة اليهن في المديرية، بالإضافة إلى السهر على تربية اولادهن والاعتناء بعائلاتهن”.

وأثنى اللواء ابراهيم على “ما تقوم به الهيئات والجمعيات الإنسانية والحقوقية بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية المعنية، من أجل تأمين المساواة بين الرجل والمرأة، وردم الهوة الموجودة في المجتمع نتيجة القوانين المعمول بها، فتستعيد المرأة حقوقها كاملة، وتبني مع الرجل مساحة مشتركة من القيم الاخلاقية والإنسانية تساهم اكثر واكثر في بلورة عيش كريم وحياة أفضل للبشرية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام