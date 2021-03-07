لليوم السادس.. قطع متقطع للطرقات

أقدم مجموعة شبان على قطع الاوتوستراد الساحلي عند بلدة الجية والناعمة، ومن ثم أعيد فتحها، كما أقدم آخرون على قطع الأوتوستراد عند محلة مفرق برجا باتجاه بيروت.

وفي بيروت تم قطع الطرق المؤدية الى ساحة الشهداء، وأوتوستراد الأسد عند المدينة الرياضية وكورنيش المزرعة وقصقص.

وفي الجبل تم قطع الطرقات في بعلشمية – عاليه، بالإضافة إلى طريق رئيسية في قضاء راشيا.

وفي الشمال قطعت الطرق عند مدخل طرابلس ومستديرة العبدة، والطريق الدولية العبدة – العبودية والطريق الدولية عند جسر نهر البارد وطريق حلبا – القبيات في منطقة عكار.

وفي عكار، يجري قطع العديد من الطرق الرئيسية والفرعية في عكار بالاتربة والعوائق، والطرق المقطوعة حتى الان هي: حلبا، قعبرين، المحمرة، ومفرق حكر الشيخ طابا، الكويخات، برج العرب.

المصدر: قناة المنار