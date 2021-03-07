واشنطن: سنرد على قصف عين الأسد في الزمان والمكان المناسبين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2021 - 17:50

واشنطن: سنرد على قصف عين الأسد في الزمان والمكان المناسبين

منذ 17 mins 7 March، 2021
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلن وزير الحرب الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة سترد على الهجوم الصاروخي الذي استهدف مؤخرا قاعدة عين الأسد في العراق “في زمان ومكان ستختارهما”.

وأكد أوستن في مقابلة أجرتها معه شبكة “أي بي سي” الأمريكية أن البنتاغون يواصل تقييماته بهدف تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي أودى بحياة متعاقد مدني أمريكي في القاعدة.

وقال: “بودنا أن نتأكد أننا ندرك من هو المسؤول عن ذلك، ورسالتنا إلى من ينفذ هجوما كهذا مفادها أنه علينا أن يتوقع منا أن نفعل ما هو المطلوب للدفاع عنا”.

وتابع: “سنوجه ضربة، إذا قررنا أن ذلك ما يجب علينا فعله، في زمان ومكان سنختارهما بأنفسنا”.

وشدد الوزير على أن الولايات المتحدة تحث الجانب العراقي على تسريع تحقيقاته في الهجوم، وأن تتجاوب بغداد مع هذه الدعوات، متعهدا بملاحقة المسؤولين عن الاعتداء.

المصدر: وكالات

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