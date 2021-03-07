جابر: دياب يحمل مسؤولية غير قادر على معالجتها

لفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر إلى أن “رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يحمل مسؤولية غير قادر على معالجتها، لأنه لا يوجد حكومة فاعلة وقادرة على اتخاذ التدابير لأنها مستقيلة وتصرف الأعمال بالحد الادنى”، مشيرا إلى أن “الوضع تحول إلى كارثي، ودياب رفع الصرخة أمس من باب أن البلد ذاهب الى طريق الانهيار”.

وسأل في حديث إذاعي، عما إذا كانت مشكلة تشكيل الحكومة داخلية فقط، موضحاً “أن لا أحد يفكر بالمصلحة العامة، والانهيار سيشمل الجميع، والسقف سيقع على الجميع من دون استثناء”.

المصدر: الوكالة الوطنية