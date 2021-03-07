بعد زيارته أربيل..البابا فرنسيس يصل إلى الموصل

وصل بابا الفاتيكان فرنسيس الأول إلى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى. وكان البابا وصل صباح الأحد الى أربيل في اقليم كردستان ليتوجه بعدها الى الموصل، إذ غادر البابا أربيل عبر طائرة هليكوبتر نحو الموصل، ليزور بعض الكنائس التي دمرها “داعش”، وخاصة كنيسة الطاهرة الكبرى في قره قوش، وهي أكبر كنيسة في العراق، والتي سيزورها قداسة البابا ويباركها لأول مرة، بعد تدميرها من قبل “داعش”.

كما وسيؤدي الصلاة في باحة حوش الكنيسة في الموصل ويبارك الناس هناك، ولن يكون ثمة أي صلاة احتفالية أو قداس في مدينة الموصل. هذا واستقبل البابا استقبل بشكل رسمي في مطار أربيل من قبل رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني. كما استقبل “زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، استقبل أيضاً البابا فرنسيس في مكتبه الخاص بأربيل”.

المصدر: روسيا اليوم+ الفرات نيوز