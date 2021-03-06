الطقس غدا الاحد قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس في لبنان اليوم السبت قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ودون تعديل يذكر على الساحل ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

– الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

– الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل واستقرارها على الساحل .

– الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وارتفاعها على الساحل مع تكون الضباب على المرتفعات.

– الثلاثاء: قليل الغيوم يتحول مساء الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال وضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 19 درجة، فوق الجبال من 2 الى 17 درجة، في الداخل من صفر الى 20 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية سرعتها بين 10 و 40 كلم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 85%.

– حال البحر: معتدل ارتفاع الموج .

– حرارة سطح الماء: 19°م.

– الضغط الجوي: 769 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية