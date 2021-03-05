ظريف: ألم يحن الوقت لاستبدال سياسة الضغوط القصوى الفاشلة ضد ايران؟

وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان “الولايات المتحدة تواصل اتباع سياسة فاشلة تتمثل في “الضغوط القصوى” ضد ايران”، متسائلاً “ألم يحن الوقت لاستبدال هذه السياسة الفاشلة؟”. وفي تغريدة على حسابه الشخصي في موقع تويتر الجمعة، نشر ظريف صورة طفلة إيرانية مريضة كاتبا إن “هذه الفتاة الصغيرة دفعت ثمن خيارات قاسية ولاإنسانية للسياسيين على مسافة بعيدة”.

واضاف أن “الوضع في إيران ليس محصوراً بها..حتى في خضم تفشي جائحة كوفيد 19 ، تواصل الولايات المتحدة اتباع سياسة فاشلة تتمثل في الضغوط القصوى ضد الإيرانيين.. ألم يحن الوقت حقا لتجربة خيار آخر مفيد؟”.

المصدر: ارنا