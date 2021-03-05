الحرس الثوري الايراني يحبط مؤامرة اختطاف طائرة في مسار اهواز – مشهد المقدسة

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الايراني الجمعة عن احباط مؤامرة اختطاف طائرة في مسار أهواز-مشهد ليل الخميس، من قبل وحدة أمن الطيران التابعة إلى للحرس الثوري. وجاء في بيان صادر عن العلاقات العامة لحرس الثورة “تم بفضل الله وعونه، ويقظة افراد وحدة امن الطيران التابعة للحرس الثوري، إحباط مؤامرة اختطاف طائرة من طراز فوكر100 تابعة لشركة “ايران اير” والتي اقلعت في الساعة 22:10 بالتوقيت المحلي، من مطار اهواز على الرحلة 334 متوجهة الى مشهد المقدسة، وتم القاء القبض على منفذ محاولة الاختطاف وهبطت الطائرة اضطراريا في مطار اصفهان”.

وبناء على التحقيقات الاولية من منفذ محاولة الاختطاف، فإنه “كان ينوي الهبوط بالطائرة بعد اختطافها الى احدى مطارات الدول المطلة على الخليج الفارسي”. الجدير بالذكر ان جميع ركاب الطائرة سالمين، وقد توجهوا الى مشهد المقدسة برحلة طيران بديلة، “كما ان جوانب هذه المؤامرة وزواياها قيد التحقيق”، بحسب بيان الحرس.

المصدر: فارس