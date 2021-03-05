إيران تعلن عن نجاح المرحلة الأولى من الاختبار البشري للقاحها المحلي

قال المسؤول التنفيذي للأبحاث السريرية المتعلقة بلقاحات كورونا في إيران محمد رضا صالحي، إن “نتائج فحوصات المناعة لـ24 متطوعاً باتت جاهزة، وقد أظهرت أنها واعدة جداً مقارنة مع توقاعتنا”.

صالحي أشار إلى أن “المرحلة الثانية من الاختبار البشري للقاح “كوف إيران بركت”، ستبدأ في غضون الأسبوعين المقبلين”، موضحاً أن “هذه المرحة ستتم بالتعاون مع جامعات العلوم الطبية في البلاد”.

هذا وأطلقت إيران حملة تلقيح، يوم الثلاثاء الماضي، بعد أسبوعين من إعلانها أنه لم تعد لديها مدن يصل فيها مستوى الخطورة إلى اللون “الأحمر”. وتعتبر إيران أكثر بلدان الشرق الأوسط تضررا من جائحة كوفيد-19.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية الإيرانية لمكافحة كورونا، علي رضا رئيسي، أنه من المتوقع أن يتم تطعيم كل المواطنين الإيرانيين حتى مارس/آذار عام 2022.

وكان المدير العام لقسم الأدوية والعقاقير في منظمة الغذاء والدواء الإيرانية حيدر محمدي، أن 14 شركة محلية تعمل حالياً على إنتاج 14 لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا.

المصدر: الميادين