اليمن: استشهاد طفلين وإصابة 10 آخرين بقصف للعدوان على صالة في تعز

استشهد طفلان وأصيب 10 أطفال آخرين مساء الخميس بقصف لمرتزقة العدوان استهدف الأحياء السكنية بمنطقة الجملة في مديرية صالة محافظة تعز.

وأكد مصدر أمني يمني أن “مرتزقة العدوان قصفوا الأحياء السكنية بحي الجملة في مديرية صالة بقذائف الهاون ما أدى إلى استشهاد طفلين وإصابة 10 أطفال آخرين وهم يلعبون أمام شركة ناتكو بحي الجملة ونقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وسط شحة في الإمكانيات بسبب العدوان والحصار”.

وأضاف المصدر أن “قذائف مرتزقة العدوان تسببت أيضاً بأضرار في منازل وممتلكات المواطنين”، وحمل “المجتمع الدولي والإنساني المسؤولية الكاملة ازاء صمتهم المطبق على الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان ومرتزقته بحق أطفال تعز”.

المصدر: موقع انصار الله