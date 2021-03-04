الشيخ الجعيد: لتشكيل حكومة تعالج كافة الأزمات المستعصية

حذر المنسق العام لجبهة العمل الإسلامي الشيخ زهير الجعيد في بيان من أن الأوضاع المعيشية في البلاد باتت تنذر بحصول كارثة اجتماعية خطيرة في ظل عدم تشكيل حكومة تضع نصب أعينها معالجة كافة الأزمات المستعصية والملفات العالقة ووضع حد للمافيات المتلاعبة بسعر صرف الدولار الأمريكي.

ولفت الشيخ الجعيد إلى “أهمية تشكيل الحكومة في هذه الظروف القاسية جدا وعدم الالتفات إلى الحصص الوزارية وعددها، بل ينبغي التنازل من الجميع لمصلحة الوطن والمواطن الذي يئن مستصرخا من التلاعب والمتلاعبين بمصيره”.

وأشار الشيخ الجعيد إلى “أهمية التوافق والحوار الداخلي وعدم الاستقواء بالخارج أو انتظار الترياق منه”، وأكد ان “الحل لن يكون إلا بين الأفرقاء اللبنانيين، والمساعدة الخارجية لا ينبغي أن تصبح وصاية أو ورقة ضغط لمصلحة فريق دون آخر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام