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March 4 2021 - 16:14

“مجلس علماء فلسطين” نعى الشيخ أحمد الزين

منذ 1 ساعة 4 March، 2021
الشيخ احمد الزين
عربي وإقليمي - فلسطين

نعى مجلس علماء فلسطين في لبنان والخارج في بيان له الخميس “خطيب المسجد العمري الكبير ورئيس مجلس أمناء تجمع العلماء المسلمين في لبنان، المفكر والمجاهد والمقاوم الكبير الشيخ القاضي أحمد الزين قاضي صيدا الشرعي”.

وتقدم المجلس “من علماء الأمة، ومن صيدا بوابة المقاومة، والمخيمات والتجمعات الفلسطينية، وتجمع العلماء المسلمين في لبنان، ومن ذويه وعائلته ومحبيه ومن المقاومة في لبنان وفلسطين والمنطقة، ومن جميع أحرار العالم بأحر التعازي”، سائلا “المولى عز وجل له المغفرة والرحمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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