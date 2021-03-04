الصحة الايرانية: تسجيل 8404 اصابات جديدة بفيروس #كورونا خلال 24 ساعة الماضية واجمالي الاصابات يرتفع الى 1665103 حالات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 4 2021 - 13:46

الصحة الايرانية: تسجيل 8404 اصابات جديدة بفيروس #كورونا خلال 24 ساعة الماضية واجمالي الاصابات يرتفع الى 1665103 حالات

منذ 55 mins 4 March، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة