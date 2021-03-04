الصحة الايرانية: تسجيل 8404 اصابات جديدة بفيروس #كورونا خلال 24 ساعة الماضية واجمالي الاصابات يرتفع الى 1665103 حالات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2021 - 13:46
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الصحة الايرانية: تسجيل 8404 اصابات جديدة بفيروس #كورونا خلال 24 ساعة الماضية واجمالي الاصابات يرتفع الى 1665103 حالات
منذ 55 mins
4 March، 2021
الصحة الايرانية
ايران
كورونا في ايران
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