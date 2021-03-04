العميد حمدان عزى بالقاضي الشيخ احمد الزين

اتصل أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين -المرابطون العميد مصطفى حمدان بكل من رئيس الهيئة الإدارية في تجمع العلماء المسلمين الشيخ حسان عبدالله والمنسق العام لجبهة العمل الإسلامي الشيخ زهير جعيد، معزيا بقاضي شرع صيدا السابق رئيس مجلس الأمناء في التجمع الشيخ أحمد الزين.

وأكد أن “الشيخ أحمد الزين ركن من أركان تاريخنا المقاوم، على امتداد صراعنا مع اليهود، لا بل شيخنا الحبيب كان في مقدمة الصفوف المناضلة قائدا ومرشدا، وفي كل الميادين باعثا للهمم والخطاب الفصل بين المقاومة والاستسلام والخنوع، وقال”وداعا يا شيخنا الحبيب ونحن على العهد والوعد أن تبقى هذه المقاومة حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين وقدسها الشريف، نحميها بأشفار العيون، ومن كان مثلك لا يموت إلا شهيدا شهيدا شهيدا على طريق القدس.وسجل الشرف لكفاحك ونضالك ومقاومتك يشهد”.

المصدر: موقع المنار