أعلنت وزارة النقل السورية عن وصول أول رحلة جوية لشركة طيران خارجية إلى مطار حلب الدولي قادمة من أربيل شمال العراق بعد توقف حركة طيران النقل الخارجي في المطار منذ العام 2012 بسبب الأضرار التي لحقت به جراء الإرهاب.

وبين مدير عام مؤسسة الطيران المدني باسم منصور أن المؤسسة أعطت الموافقة لشركة فلاي بغداد للعمل على خط اربيل حلب بمعدل رحلة اسبوعيا ذهابا وايابا مشيرا إلى أن ذلك يسهم بتنشيط الحركة السياحية والتجارية وسيوفر الوقت والتكلفة. وأوضح منصور أن شركة فلاي بغداد هي أول شركة طيران خاصة خارجية تصل مطار حلب بعد افتتاحه.

وفي تصريح مماثل أوضح محمد مصري مدير مطار حلب أنه سيتم تنظيم رحلة جوية لنقل الركاب أسبوعيا من وإلى مطار اربيل شمال العراق لافتا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضمن المطار وصالات نقل الركاب والمسافرين للوقاية من فيروس كورونا.

ووصلت إلى مطار حلب الدولي منتصف شهر كانون الثاني الماضي أول طائرة سورية قادمة من مطار بيروت الدولي وعلى متنها عدد من الركاب وذلك بعد استعادة حركة الطيران في المطار والتي توقفت لعدة شهور بسبب جائحة كورونا.

المصدر: وكالة سانا