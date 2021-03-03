“نوع من الانتحار”…خطأ كارثي أثناء العلاج من “كوفيد 19”

كشف طبيب روسي عن خطأ كبير يرتكبه بعض الأطباء أثناء علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد 19”.

دعا الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، الأطباء إلى التمييز بين مرض “كوفيد- 19” وبين مرض “الالتهاب الرئوي”.

ونوه الطبيب الروسي إلى أن هذين المرضين مختلفين ويجب علاجهما بطرق مختلفة أيضا.

وأشار إلى وجود خطأ يرتكبه بعض الأطباء أثناء العلاج، يتمثل بإعطاء أدوية مسيلة للدماء (مميع دم) لكلا الحالتين، خصوصا الحالات الخفيفة من مرض “كوفيد 19”.

وقال مياسنيكوف في حوار أجراه على قناة “سولوفييف لايف” المنشورة على موقع “يوتيوب”، “أنا شخصيا أعرف أشخاصا ماتوا بسبب حدوث نزيف في المخ، هذا نوع من الانتحار والتخريب”.

المصدر: سبوتنيك