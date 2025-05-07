الخنسا: بجهود الثنائي الوطني يبقى لبنان منارة في كل الاتجاهات

قال مسؤول العلاقات المسيحية في حزب الله محمد الخنسا في حديث له الاربعاء بمناسبة ذكرى “عيد الشهداء” من على ضريح الشهيد عبد الكريم الخليل في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت “في 6 أيار أقول للشهيد عبد الكريم الخليل، أيها الشهيد السعيد، لقد امتلأت روضات الغبيري وغيرها من الروضات بجثامين ورفات الشهداء الأبرار الذين دافعوا عن شرف الأمة وعن لبناننا من جنوبه إلى شماله في مواجهة العدو الإسرائيلي الغاصب”.
وأضاف الخنسا “أقول لكم ولكل الشهداء: إن ساحة المواجهة امتدت من جنوب لبنان إلى البحر الأحمر، وها هي اليمن العزيزة الغالية تقوم بواجبها في الدفاع عن شرف الأمة العربية وعن غزة المظلومة وعن القدس العزيز”، وتابع “أقول أيضاً للشهيد عبد الكريم الخليل ولكل الشرفاء: أهل الغبيري كانوا أوفياء ويبقون أوفياء وفي كل خياراتهم، برهنوا أنهم مع الإنماء ومع خط المقاومة قلباً وقالباً، نُورثها من الأجداد، من الآباء، إلى الأبناء، إلى الأحفاد”.
وقال الخنسا إن “شاء الله نكون أوفياء لهذا الشعب الطيب، وإن شاء الله بِجهود الثنائي الوطني المبارك وفي هذه المناطق بألفة وبمحبة وبجهادٍ طيبٍ، يبقى لبنان منارة في كل الاتجاهات سواءً الحضارية أو الإنمائية أو الجهادية بإذن الله تبارك وتعالى”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام