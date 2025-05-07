الخنسا: بجهود الثنائي الوطني يبقى لبنان منارة في كل الاتجاهات

قال مسؤول العلاقات المسيحية في حزب الله محمد الخنسا في حديث له الاربعاء بمناسبة ‏ذكرى “عيد الشهداء” من على ضريح الشهيد عبد الكريم الخليل في ‏منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت‏ “في 6 أيار أقول للشهيد عبد الكريم الخليل، أيها الشهيد ‏السعيد، لقد امتلأت روضات الغبيري وغيرها من الروضات بجثامين ورفات الشهداء الأبرار الذين ‏دافعوا عن شرف الأمة وعن لبناننا من جنوبه إلى شماله في مواجهة العدو الإسرائيلي الغاصب”.

وأضاف الخنسا “أقول لكم ولكل الشهداء: إن ساحة المواجهة امتدت من جنوب لبنان إلى البحر الأحمر، وها هي ‏اليمن العزيزة الغالية تقوم بواجبها في الدفاع عن شرف الأمة العربية وعن غزة المظلومة وعن ‏القدس العزيز”، وتابع “أقول أيضاً للشهيد عبد الكريم الخليل ولكل الشرفاء: أهل ‏الغبيري كانوا أوفياء ويبقون أوفياء وفي كل خياراتهم، برهنوا أنهم مع الإنماء ومع خط المقاومة ‏قلباً وقالباً، نُورثها من الأجداد، من الآباء، إلى الأبناء، إلى الأحفاد”.‏

وقال الخنسا إن “شاء الله نكون أوفياء لهذا الشعب ‏الطيب، وإن شاء الله بِجهود الثنائي الوطني المبارك وفي هذه المناطق بألفة وبمحبة وبجهادٍ ‏طيبٍ، يبقى لبنان منارة في كل الاتجاهات سواءً الحضارية أو الإنمائية أو الجهادية بإذن الله تبارك ‏وتعالى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام