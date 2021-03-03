الخارجية الأميركية: واشنطن ترفض بشدة قرار المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الوضع في فلسطين وتشير لعدم وجود ولاية للمحكمة في ذلك الصدد (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2021 - 23:16

الخارجية الأميركية: واشنطن ترفض بشدة قرار المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الوضع في فلسطين وتشير لعدم وجود ولاية للمحكمة في ذلك الصدد (سبوتنيك)

منذ 34 mins 3 March، 2021
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