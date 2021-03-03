تشييع القاضي الشيخ احمد الزين في مأتم مهيب في صيدا

ودعت لبنان لا سيما مدينة صيدا والجنوب و”تجمع العلماء المسلمين” في مأتم مهيب، رئيس مجلس أمنائه القاضي الشيخ احمد الزين، “الذي كان رائدا من رواد العلم والفضيلة، ورمزا من رموز الوحدة الاسلامية وداعما للمقاومة الاسلامية والفلسطينية وناصرا للشعب الفلسطيني وشعوب الامة العربية والاسلامية”.

وجرت مراسم تشييع الراحل عقب صلاة الظهر في المسجد العمري الكبير في صيدا، “الذي كان امامه ويؤم فيه الصلاة لعشرات السنين”، حيث أم الصلاة على جثمانه الطاهر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة في لبنان الشيخ ماهر حمود، في حضور مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، النائب اسامه سعد، وفد من حركة “أمل” برئاسة عضو المكتب السياسي المهندس بسام كجك ممثلا الرئيس نبيه بري، ممثل سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان المستشار الثقافي عباس خاميار، ممثل “حزب الله” مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر، الى جانب علماء المدينة ووفود علمائية من كافة المناطق وشخصيات من الاحزاب والتيارات والجمعيات اللبنانية والفلسطينية.

والقيت كلمات نوهت بمزايا العلامة الراحل، ثم انطلق موكب التشييع الى مقبرة سيروب الجديدة حيث ووري الثرى.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام