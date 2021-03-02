العراق: الاعلان عن نتائج اليوم الاول للعملية الامنية لتأمين مناطق جنوب مدينة الحضر

أعلنت قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي العراقي الثلاثاء نتائج العملية الأمنية المشتركة التي نفذت امس لملاحقة فلول تنظيم “داعش” الارهابي وتأمين مناطق جنوب مدينة الحضر جنوب غرب الموصل.

وقالت القيادة في بيان لها إن “عملية أمنية واسعة انطلقت يوم الاثنين لتأمين مناطق جنوب الحضر في نينوى من فلول داعش بمشاركة اللواء 44 ولواء أنصار المرجعية واللواءين 25 و21 التابعة ل‍قيادة عمليات نينوى وقوات الجيش العراقي من(لواء ٤٣ – لواء ٢١ – لواء ٦٦ – لواء ٦٠) وفوج ٤٠ حشد عشائري”، ولفتت إلى انه “جرى تفتيش العديد من المناطق والاهداف بعد تحديدها من طريق الجهد الاستخباري بوجود نشاط لخلايا داعش الإرهابي”.

وأضافت القيادة انه “تم تفتيش وتأمين منطقة رجم العظامه والأبحاث ووادي الثرثار وتل غزال وجسر العقارب وقرية الميموني والدخول بعمق الصحراء 55كم وبعرض 50 كم”، واشارت الى أن “العملية اسفرت أيضا عن العثور على مضافة كبيرة لداعش في عمق الصحراء وكدس للعبوات وقنابر الهاون حيث تم إتلافها بشكل آمن”.

المصدر: سومرية